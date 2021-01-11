Bakan Selçuk'un, "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı
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Bakan Selçuk'un, "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı

11.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:06

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Bursa'daki okullarda da saat 10.00'da İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Bursa'daki okullarda da saat 10.00'da İstiklal Marşı okundu. Şehit Polis Bülent Aslan İlkokulu'nda düzenlenen törene Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, öğretmenler ve veliler katıldı. Çevredeki binaların balkonlarına çıkan bazı öğrenciler ve aileleri de İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Dülger, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde olduğu gibi Bursa'daki tüm okullarda eş zamanlı olarak İstiklal Marşı'nı okuduklarını söyledi.

Bakan Selçuk'un, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'un, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'un, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
Bakan Selçuk'un, 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Kır

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