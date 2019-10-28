Bakan Selçuk: "Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizin derinleşmesine önem atfediyoruz"

28.10.2019 23:06

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin, Afrika kıtasıyla ilişkilerinde son 10 yılda kazandığı ivmeden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu ivmenin daha da yükseltilmesine, mümkün olduğunca tüm kıta ülkeleriyle ilişkilerimizin derinleşmesine ve iş birliği alanlarının çeşitlendirilmesine önem atfediyoruz." dedi.

Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi'nin ev sahipliğinde, bir otelde "Zambiya Milli Günü" dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona yabancı misyon temsilcileri, basın mensupları, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada, Zambiya'nın "Özgürlüğümüz, Ülkemiz, Sorumluluğumuz" teması altında bağımsızlığının 55'inci yılının kutlandığını belirterek, Zambiya halkı ve devletini tebrik etti.

Türkiye'nin, Afrika kıtası ile ilişkilerinde son 10 yılda kazandığı ivmeden büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Selçuk, "Bu ivmenin daha da yükseltilmesine, mümkün olduğunca tüm kıta ülkeleriyle ilişkilerimizin derinleşmesine ve iş birliği alanlarının çeşitlendirilmesine önem atfediyoruz." ifadelerini kullandı.

Selçuk, Türkiye'nin, Büyükelçilikler, TİKA Program Koordinasyon Ofisleri, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Eximbank, Kızılay ve Türk Hava Yolları gibi tüm kurumlarının yanı sıra özel sektör ve sivil toplum kuruluşları (STK) aracılığıyla kıtada önemli bir varlık gösterdiğini aktararak, "Afrika ülkelerinin, Ankara'daki temsilcilik sayısının da giderek artmasını kıtaya yönelik taahhüdümüzün olumlu bir yansıması olarak görüyor ve bundan gurur duyuyoruz." dedi.

Türkiye'nin, Zambiya ile ticari ilişkileri

Türkiye'nin, Zambiya'yı Afrika'da önemli bir ortak olarak gördüğünü ve ikili ilişkilerini geliştirme konusunda kararlı olduğunu belirten Selçuk, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönündeki iradenin karşılıklı üst düzey ziyaretlerle ortaya konulduğunu vurguladı.

Selçuk, "9 Temmuz 2018'de Cumhurbaşkanı Sayın Edgar Lungu, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılmıştı ve yine 28 Temmuz 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımız, Zambiya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde, Lusaka'da TİKA Ofisi açılmasının kararlaştırıldığına değinen Selçuk, 14 Aralık 2018'de Türk Hava Yollarının Lusaka'ya direkt seferlere başlamasının önemine işaret etti.

Türkiye-Zambiya KEK Toplantısı 2020'de Lusaka'da yapılacak

Selçuk, Türkiye'nin, Zambiya ile ikili ticaret hacminin dalgalı bir seyir izlediğini belirterek, "2015'te 32 milyon dolardan fazla olan ikili ticaret hacmimiz, 2018'de 18 milyon dolar civarında gerçekleşti." dedi.

Türkiye'nin, Zambiya ile ikili ticaret hacmini yükseltmek istediğinin altını çizen Selçuk, Zambiya'da Türk yatırımlarının değerinin yaklaşık 7 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Selçuk, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye-Zambiya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanlığı görevine getirildiğini anımsatarak, "Türkiye-Zambiya KEK Eşbaşkanı olarak, ekonomik ilişkilerimizi artırmak için elimden gelen gayreti göstereceğimi belirtmek isterim. Bu vesileyle Türkiye-Zambiya 1'inci dönem KEK Toplantısı'nı Şubat 2020'de Lusaka'da yapacağımızı ilan etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terörle mücadelesi

Türkiye'nin yıllardır terör örgütleriyle mücadele ettiğini vurgulayan Selçuk, Türkiye'nin PKK ve DEAŞ'ın terörist saldırılarının yanı sıra 15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütünün darbe girişimine maruz kaldığını söyledi.

Selçuk, FETÖ'nün çok tehlikeli bir terör örgütü olduğuna işaret ederek, "FETÖ'ye karşı vermiş olduğumuz mücadeleyi hem içeride hem de dışarıda kararlılıkla sürdürmekteyiz. Zambiya'nın da desteğini beklemekteyiz." dedi.

"Türkiye önemli bir aktördür"

Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Zambiya'nın Ankara Büyükelçiliğinin 2013'ün aralık ayında açıldığını anımsattı, Türkiye'ye bu süreçten itibaren verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Chilengi, iki ülke ilişkilerinin karşılıklı saygı, şeffaflık ve stratejik ortaklığa dayandığını, diplomasi, turizm, eğitim, ticaret, yatırım, güvenlik ve spor gibi birçok alanda iki ülke arasında anlaşmalar imzalandığını söyledi.

Türkiye ile Zambiya arasında her alanda üst düzey etkileşimlerin olduğunu belirten Chilengi, "Türkiye, yükselen bir ekonomi ve uluslararası ilişkilerde önemli bir aktördür." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA