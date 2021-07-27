Son dakika haber... Bakan Selçuk, 81 ildeki Milli Eğitim müdürleriyle video konferans üzerinden görüştü

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarını değerlendirmek amacıyla 81 ilden Milli Eğitim müdürleriyle video konferans üzerinden toplantı yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarını değerlendirmek amacıyla 81 ilden Milli Eğitim müdürleriyle video konferans üzerinden toplantı yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda, "Okulum Temiz Belgesi" standartlarıyla ilgili denetim süreçleri ele alındı.

Toplantıda konuşan Bakan Selçuk, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yürütülen "Okulum Temiz Belgesi" standartlarıyla ilgili denetim sürecinin, birinci yılın dolması beklenmeden başladığını belirtti.

Geçen yıl resmi okul ve kurumların tamamına yakınının standartlarını sağlayarak belgelerini aldığını bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu yıl 4 bin 540 denetçi arkadaşımız ile birlikte tüm okullarımızın koşullarını büyük bir titizlikle izleyip değerlendiriyoruz. Şu ana kadar 51 bin okulumuzun 20 bine yakını belgesini yeniledi ve diğer okullarımızda da çalışmalar büyük bir titizlikle sürüyor. Sürecin koordinasyonunda gösterdiğiniz hassasiyet ve çaba için teşekkür ediyorum. 6 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir