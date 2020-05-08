Bakan Pekcan: Pazarlama sıkıntısı çeken işletmelere çözüm olmayı ümit ediyoruz
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Bakan Pekcan: Pazarlama sıkıntısı çeken işletmelere çözüm olmayı ümit ediyoruz

Bakan Pekcan: Pazarlama sıkıntısı çeken işletmelere çözüm olmayı ümit ediyoruz
08.05.2020 16:06 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:07

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "E-Ticaret olarak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) yanındayız' kampanyası sayesinde, pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmiş olmayı ümit ediyoruz" dedi.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "E-Ticaret olarak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) yanındayız' kampanyası sayesinde, pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmiş olmayı ümit ediyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'E-Ticaret olarak KOBİ'lerin yanındayız' dayanışma kampanyasının dijital lansman toplantısına katıldı. Pekcan'ın bakanlık binasından video konferansla katıldığı toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile e-ticaret portallarının üst düzey temsilcileri katıldı.

'KOBİLERİN EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALABİLMELERİNİ ARZU EDİYORUZ'Burada konuşan Pekcan, Türkiye ekonomisinin, çağın ekonomisine dönüşüm sağlamasında en önemli unsurlardan birisinin dijitalleşme olduğunu söyledi. Ticaret Bakanlığı olarak, dijitalleşmenin Türkiye'nin ekonomik ve ticaret hayatında en etkin şekilde tesis edilmesi için çalıştıklarını ve yeni projeler uyguladıklarını belirten Pekcan, bakanlık olarak kendi sundukları hizmetlerde dijitalleşme ve otomasyona önem verdiklerini dile getirdi. Koronavirüs salgınının, dijital ekonomiye adapte olabilmenin ne kadar elzem olduğunu bir kez daha gösterdiğini anlatan Pekcan, "Gerek üretimde, gerek ticarette dijital teknolojilerden bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanabilenler, bugünleri nispeten daha az sorunla atlatabilme şansına sahip olabiliyorlar. Bakanlık olarak Türkiye ekonomisinin bir dijital ekonomi olma yolundaki ilerleyişine katkı sunmaya devam edeceğiz. Kampanyamızın temel amacı daha fazla KOBİ'mizi e-ticaret ile tanıştırmak, internetin ve e-ticaretin daha nitelikli kullanılmasını teşvik etmek. Bu kampanya sayesinde pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmiş olmayı ümit ediyoruz. KOBİ'lerimizin e-ticaret sayesinde büyümesini, emeklerinin karşılığını alabilmelerini arzu ediyoruz. Yerel üreticilerin, e-ticaret sayesinde ürünlerini etkinlikle pazarlayabilmelerini ve katma değer elde etmelerini ümit ediyoruz" dedi.'63 MİLYON VATANDAŞIMIZ İNTERNET KULLANICISI'Türkiye'nin küresel e-ticaret pazarında belirleyici aktör olabileceğini ifade eden Bakan Pekcan, şunları söyledi:

"Dijitalleşmenin ticarete entegre olmuş yüzü olan e-ticaret, işletmelerin küresel ölçekte potansiyel müşterilere kapsamlı, hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmeleri için büyük imkanlar sağlamaktadır. Vatandaşlarımızın e-ticarete olan ilgileri de gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde online platform sağlayıcılarından ödeme sistemlerine, lojistik ve dağıtım sağlayıcılarına kadar sistemin tüm unsurları ile güçlü bir şekilde geliştiğini, yerli firmalarımızın çoğaldığını memnuniyetle görüyoruz. Ülke nüfusumuzun yüzde 75.3'üne tekabül eden 63 milyon vatandaşımız internet kullanıcısı. 58 milyon insanımız da cep telefonları üzerinden internet erişimi sağlamakta. Vatandaşlarımızın internet kullanım eğilimlerini, ülkemizin stratejik konumunu ve özellikle dinç ve dinamik nüfusumuzu dikkate aldığımızda Türkiye'nin küresel e-ticaret pazarında önemli ve belirleyici aktör olabileceğini değerlendirmek hiç de güç değil."

 


Kaynak: DHA

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