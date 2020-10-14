Emlakçılıkta yeni dönem: Yetki belgesi olmayan faaliyet gösteremeyecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığınca emlakçılık faaliyetlerine yönelik Resmi Gazetede yayımlanan yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Buna göre, yetki belgesi almadan emlakçılık faaliyeti yapılamayacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan taşınmaz ticareti düzenlemesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

"Resmi Gazetede yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği ile emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz.

"SINIRLARIN ÜZERİNDE HİZMET BEDELİ ALANA İDARİ YAPTIRIM GELECEK"

Buna göre yetki belgesi almadan emlakçılık faaliyeti yapılamayacak. Emlak alım satımına aracılıkta %4 olan hizmet bedeli üst sınırı ile kiralamaya aracılıkta bir aylık kira bedeli olarak uygulanan hizmet bedeli üst sınırı etkin şekilde denetlenecek ve vatandaşlarımızdan bu sınırların üzerinde hizmet bedeli tahsil eden emlakçılara idari yaptırım uygulanacak"