Emlakçılıkta yeni dönem: Yetki belgesi olmayan faaliyet gösteremeyecek
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Emlakçılıkta yeni dönem: Yetki belgesi olmayan faaliyet gösteremeyecek

14.10.2020 10:18 | Son Güncelleme: 14.10.2020 10:51

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığınca emlakçılık faaliyetlerine yönelik Resmi Gazetede yayımlanan yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Buna göre, yetki belgesi almadan emlakçılık faaliyeti yapılamayacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan taşınmaz ticareti düzenlemesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

"Resmi Gazetede yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik değişikliği ile emlakçılık faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasını, haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz.

Bakan Pekcan emlakçıları üzecek haberi paylaştı: Yetki belgesi olmayan faaliyet gösteremeyecek

"SINIRLARIN ÜZERİNDE HİZMET BEDELİ ALANA İDARİ YAPTIRIM GELECEK"

Buna göre yetki belgesi almadan emlakçılık faaliyeti yapılamayacak. Emlak alım satımına aracılıkta %4 olan hizmet bedeli üst sınırı ile kiralamaya aracılıkta bir aylık kira bedeli olarak uygulanan hizmet bedeli üst sınırı etkin şekilde denetlenecek ve vatandaşlarımızdan bu sınırların üzerinde hizmet bedeli tahsil eden emlakçılara idari yaptırım uygulanacak"

Bakan Pekcan emlakçıları üzecek haberi paylaştı: Yetki belgesi olmayan faaliyet gösteremeyecek
Emlakçılıkta yeni dönem: Yetki belgesi olmayan faaliyet gösteremeyecek
Emlakçılıkta yeni dönem: Yetki belgesi olmayan faaliyet gösteremeyecek

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Haber Yorumları (1)
İSİMSİZ MAGDUR: Müteahhitlere göre de kanun taslagi hazirlansaydi, vatandasin parasini alip dolandiran dolandirana. Dolandirilipta hakkini arayabilecek gücü olmayan binlerce insan var. Bina yapacak müteahhitlerden, devlet vatandasi koruma kapsaminda ön kapora almali.
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