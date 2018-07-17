Bakan Pakdemirli Yozgat'ta meyve bahçesini gezdi

YOZGAT - Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Kabalı köyünde vatandaşların tarlalarını birleştirerek Türkiye'nin en büyük meyve bahçesi haline getirdikleri 5 bin 500 dönümlük arazide incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bu modelin örnek alınarak ülke genelinde projenin çoğaltılması gerektiğini söyledi.

Yozgat'ta Kabalı köyünde yaşayan vatandaşlar, 9 yıl önce tarlalarının sınırlarını kaldırarak 5 bin 500 dönümlük araziye meyve bahçesi kurdu. Yüzlerce kişinin iş imkanı bulduğu ve köyde işsizliğin sona erdirdiği bu projeyi inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Yozgat'a gelerek meyve bahçesinde incelemelerde bulundu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Dr. Pakdemirli, "Yozgat'ın Kabalı Köyüne güzel bir örneği görmeye geldik. 5 bin 500 dönüm daha evvelden 800 küsür parselin olduğu bir yerdeyiz. Burada şunu görüyoruz. Eskiden köylünün arazilerinden elde ettiği gelir çok düşük. Şu an yüksek bir gelir elde ediyorlar. Tabi göreceli yüksek bir gelir. Dönem başına 250-300 liraya yakın bir para alıyorlar. Eskiden 10 dönümü bir torba una kiraladıkları arazilerini normal arpa buğday ekeceklerine şimdi bir şirket vasıtasıyla tüm haklarını bu şirkete devrederek iyi kiralar, gelir elde ediyorlar. Bu şirkette köylü çalışarak ve köyünde boşalmamasını sağlayarak güzel bir örneği yerinde incelemeye geldik. Bazı ufak tefek sorunlar var ama genel itibariyle güzel bir örnek. Bir şeyler yapılmış. Burada yapılanlara bizim örnek olarak alıp bu modeli daha nasıl geliştirebiliriz. Bu modelle çalışanları Tarım ve Orman Bakanlığı olarak nasıl daha çok rahatlatabiliriz ve destekleyebiliriz. Bu proje üzerine çalışmamız lazım" dedi.

Bu projeyi yerinde incelemek için bizzat kendisinin geldiğini açıklayan Bakan Pakdemirli, "Bakanlığımız burayı biliyor zaten ben de kendim görmek istedim. Bu ve bunun gibi projeler konusunda bakanlığımız önünü açma konusunda her türlü desteği verecek. Zaten desteklerle ilgili önümüzdeki günlerde bir çalışmamız olacak. Bu çalışmayı yaparken bu büyük toplulaşan bir araya gelip birlikte iş yapan işletmelerle ilgili de neler yapabiliriz onlara nasıl ekstra destek verebiliriz bunları düşünüyor olacağız, planlıyor olacağız. Bizim sosyolojik olarak köylerimizin de boşalmaması gerekiyor bu anlamda aslında güzel bir örnek olmuş. Aynı evden burada çalışanları gördüm. Bu burada özellikle Yozgat'ta Kabalı Köyünde bu şartlarda yaşayanlar için büyük bir gelir demek. Büyük bir refah demek. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu modeli ve bunun gibileri mutlaka bizim çoğaltıyor olmamız lazım" şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli ve beraberindekiler açıklamanın ardından meyve bahçesini gezerek meyvelerin tadına baktı. Bakan Pakdemirli incelemelerin ardından havayoluyla Ankara'ya döndü.