Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize bayram öncesi 1,5 milyar lira destek ödemesi yapacağız (2)
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Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize bayram öncesi 1,5 milyar lira destek ödemesi yapacağız (2)

Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize bayram öncesi 1,5 milyar lira destek ödemesi yapacağız (2)
Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM - Haberler | Güncel

ENSTİTÜ VE ÜNİVERSİTE ZİYARETİTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

ENSTİTÜ VE ÜNİVERSİTE ZİYARETİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Burada yetkililer ile toplantı yapan Bakan Pakdemirli, enstitü içinde yetiştirilen koyunları inceleyerek, bilgi aldı. Buradan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'ne de geçen Bakan Pakdemirli, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir ile bir araya geldi.Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BALIKESİR,


Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize bayram öncesi 1,5 milyar lira destek ödemesi yapacağız (2)
Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize bayram öncesi 1,5 milyar lira destek ödemesi yapacağız (2)
Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize bayram öncesi 1,5 milyar lira destek ödemesi yapacağız (2)
Bakan Pakdemirli: Üreticilerimize bayram öncesi 1,5 milyar lira destek ödemesi yapacağız (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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