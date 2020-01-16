Bakan Pakdemirli'nin sahip çıktığı köpek "Bobo" tedavisi için İstanbul'a gönderildi

16.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:21

Mersin'de katarakt nedeniyle görme yetisini kaybeden "Bobo" isimli köpek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla ameliyat edilmesi için İstanbul'a gönderildi.

Palmiye Mahallesi'ndeki evinde Ferda Şahin'in 12 yıldır baktığı ve yaklaşık 5 ay önce katarakt nedeniyle görme yetisini kaybeden doberman cinsi köpek, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül tarafından İstanbul'a gönderilmek üzere kafese kondu.

"Bobo"yu uğurlamaya gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedavinin bir hafta süreceğini söyledi. İğdigül de heyecanlı ve umutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Tedavi süreci Mersin'de başladı. Testler yapıldı. Bazı değerler biraz düşük çıktı, onlar düzeltilmeye çalışıldı. Şimdi Mersin'den Adana'ya, oradan da uçakla İstanbul'a gideceğiz. Orada karşılayacaklar bizi. Ameliyatın ardından yarın öğle saatlerinde tek gözünün açılmasını umut ediyoruz. Kampanyaya destek olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyoruz."

Konuşmaların ardından İğdigül eşliğinde yola çıkan "Bobo", Adana Havalimanına getirildi. "Bobo", tedavisinin başlatılacağı İstanbul'daki kliniğe ulaştırılacak.

Veteriner hekim Prof. Dr. Murat Şaroğlu tarafından yapılacak operasyonu Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri de yakından takip edecek.

Sosyal medyadan yardım kampanyası başlatılmıştı

Köpeğinin yaklaşık 6 bin liralık tedavi masraflarını karşılayamayan Şahin, sosyal medyadan kampanya başlatmıştı. Durumu öğrenen Bakan Pakdemirli, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne talimat vererek aileye yardım edilmesini istemişti.

Pakdemirli, Mersin'e yaptığı ziyarette Şahin ve "Bobo" ile buluşarak tedavi için gerekenin yapılacağını belirtmişti.

Kaynak: AA