Bakan Pakdemirli: Meteorolojik verilerin yerli otomobilimize entegrasyonu konusunda çalışma başlattık

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, anlık hava durumu bilgi ve tahminlerinin daha hızlı sunulması için ülke genelinde 168 Meteoroloji Gözlem Sistemi kurduklarını, böylece hava tahmin tutarlılığını yüzde 90'ların üzerine çıkardıklarını belirterek, "Yine bir başka güzel haber, yerli...

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, anlık hava durumu bilgi ve tahminlerinin daha hızlı sunulması için ülke genelinde 168 Meteoroloji Gözlem Sistemi kurduklarını, böylece hava tahmin tutarlılığını yüzde 90'ların üzerine çıkardıklarını belirterek, "Yine bir başka güzel haber, yerli otomobilimiz TOGG'a meteorolojik verilerin entegrasyonu konusunda önemli bir çalışma başlattık" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında 'Uluslararası Uzay İstasyonu Astronotları ile Amatör Telsiz Görüşmesi ve İş birliği Protokol İmza Töreni' düzenlendi. Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen törene katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, astronotlar ile amatör telsiz görüşmesi yapacak öğrencilere hitap etti.

'YARATICILIĞINIZIN SINIRLARINI ZORLAMANIZ GEREKİYOR'Öğrencilerin doğa bilimlerine, dünyaya, değişen iklime dair bilinçlerini geliştirmek için bir araya geldiklerini belirten Selçuk, "Buradaki 15 öğrencimizin Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile yapacağı telsiz görüşmesi, ülkemizde doğrudan bağlantı yöntemi ile gerçekleştirilen ilk görüşme olacak. Böyle özel bir ana şahitlik edeceğiz ve bundan da büyük bir mutluluk duyuyorum" dedi.Öğrencilere seslenen Bakan Selçuk, "Bugün görüşeceğiniz astronotlar sizlerin yaşındayken gökyüzüne sizinle aynı uzaklıktaydı. Bunu asla unutmayın, bugün oradalar. Bu varılacak son nokta değil elbette. Yapılacak çok daha güzel ve büyük işler var. Biz sizden daha güzel ve büyük işleri planlamanızı, öncelikle hayal etmenizi istiyoruz. Bugün uzay istasyonundaki astronotla görüşebileceğini gören çocuklarımızın, içlerindeki merak duygusunu doğa bilimlerine, uzay teknolojilerine yöneltmesini bekliyoruz. Üzerinizde bir baskı hissetmenizi istemem, ancak içinizde işlenmeyi bekleyen bir cevher gibi duran merak duygunuzu ve enerjinizi, bilime ve üretkenliğe yöneltebileceğinizi biliyorum. Bizim günlük, geçici meselelerle vaktinizi ve enerjinizi israf etmeyip, yaratıcılığınızın sınırlarını zorlamamız gerekiyor. Ortaya bir ürün koymak, bir yeniliği üretmek, kendi varoluşunuza en derinden bir katkı sağlamak anlamına da geliyor" diye konuştu.'BİLSEM'LERE HAVA GÖZLEM İSTASYONLARI KURULACAKTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte imza atacakları iş birliği protokollerinin, gelecek nesillerin daha sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarını sağlamayı amaçladığını kaydeden Selçuk, şunları söyledi: "Bu protokolle başlayacak çalışmada öncelikle Bilim ve Sanat Merkezleri'ne (BİLSEM) hava gözlem istasyonları kurulacak. Böylece özel yetenekli öğrencilerimizin, iklimin canlılar ve dünyamız üzerindeki etkisi hakkında bilinçlenmelerini ve hava olayları hakkında bilimsel bilgi kazanmalarını sağlayacağız. Bu yolla küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında bilgileri artan öğrencilerimizin sorunların çözümü için daha kapsamlı projeler geliştirebilecekler. Yine bu protokol kapsamında bu geliştirilen projelerde öğrencilerimiz için materyal imkanlarının birlikte oluşturulması sağlanacak. Bunların yanında bugün, BİLSEM'lerdeki öğrenci ve öğretmenlerimizin gelişimleri için teorik ve uygulamalı eğitim verilmesi de karara bağlanmış olacak. Ayrıca bu öğrencilerimize yönelik yaz eğitimlerinin verilmesi, düzenlenecek hava olaylarının gözlem ve tahmini konusundaki yatılı veya gündüzlü eğitim kampları oluşturulması da planlamalarımız arasında. Meteoroloji alanında kodlama ve yapay zeka konularında düzenlenecek uygulamalı eğitimlere akademik destek sağlanması yine bu iş birliği kapsamında yer alıyor." BAKAN PAKDEMİRLİ: METEOROLOJİK OKURYAZARLIĞI ARTIRACAĞIZTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan son protokollerin detaylarına ilişkin, "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile imzalanacak bu protokolle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarındaki öğrenci, öğretmen, kursiyer ve çalışanların meteoroloji, iklim ve hava olayları hakkında farkındalıklarının artırılmasını hedefliyoruz. Afet ve acil durumlar dışında da meteorolojik okuryazarlığın artırılması için oluşturulan 'Mobil Gözlem ve Tahmin Merkezi'nin (Meteoroloji TIR'ı) protokol kapsamında aktif olarak kullanılmasını planlıyoruz" dedi.'METEOROLOJİK VERİLERİN TOGG'A ENTEGRASYONU İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7/24 anlayışıyla tarım, havacılık, savunma, ulaştırma ve turizm gibi sektörlere, tahmin, uyarı ve veri hizmeti sağladığını da ifade eden Bakan Pakdemirli, "Anlık hava durumu bilgi ve tahminlerinin, daha hızlı sunulması için, ülke genelinde tam 168 Meteoroloji Gözlem Sistemi kurduk. Böylece hava tahmin tutarlılığını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. Antalya'da, dünyada sayılı havalimanlarında bulunan Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemini kurduk. '3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne meteoroloji personelimizi dahil ederek, Antarktika'da Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'nun kurulmasını sağladık. Yine bir başka güzel haber , yerli otomobilimiz TOGG'a meteorolojik verilerin entegrasyonu konusunda önemli bir çalışma başlattık" diye konuştu.ASTRONOTLAR İLE TELSİZ BAĞLANTISIDaha sonra, uzaya gönderilen en büyük uzay aracı olan 'Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Astronot Victor Glover ile amatör telsiz aracılığı ile görüşen Bakan Pakdemirli, görüşmenin uzay istasyonu Türkiye üzerinden geçerken, kendilerinin kurdukları ekipmanlarla gerçekleşen bir görüşme olması nedeniyle ilk olduğunu vurguladı. Daha sonra Pakdemirli ve Selçuk refakatindeki öğrenciler, Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz bağlantısı gerçekleştirdi.





Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ