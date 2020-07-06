Bakan Pakdemirli'den Vali Karadeniz'e 'hayırlı olsun' ziyareti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Pakdemirli'den Vali Karadeniz'e 'hayırlı olsun' ziyareti

- Bakan Pakdemirli'den Vali Karadeniz'e 'hayırlı olsun' ziyareti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son Valiler Kararnamesi ile Kastamonu'dan Manisa'ya atanan Vali Yaşar Karadeniz'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

06.07.2020 13:42 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:47

- Bakan Pakdemirli'den Vali Karadeniz'e 'hayırlı olsun' ziyareti

MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son Valiler Kararnamesi ile Kastamonu'dan Manisa'ya atanan Vali Yaşar Karadeniz'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Bir dizi ziyaret ve incelemeler için Manisa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir süre önce Manisa'ya atanan Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi. Bakan Pakdemirli, Valilik binası önünde Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, İsmail Bilen, Semra Kaplan Kıvırcık, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, ilgili kurum müdür ve yardımcıları tarafından karşılandı. Bakan Pakdemirli'ye makam ziyareti öncesi Manisaspor Başkanı Murat Yörük tarafından 45 numaralı ve üzerinde isminin yazılı olduğu Manisaspor forması hediye edildi. Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makama geçen Bakan Pakdemirli, son Valiler Kararnamesi ile Kastamonu'dan Manisa'ya atanan ve bir süre önce de görevine başlayan Vali Yaşar Karadeniz'e 'hayırlı olsun' dileklerini iletti. Bakan Pakdemirli'yi ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa'nın tarım ve sanayi kenti olma özelliğiyle ilgili ilk izlenimlerini paylaştı. Özellikle Manisa'nın tarımsal üretimde gayri safi milli hasıla bakımından Türkiye'de Konya'dan sonra ikinci sırada olan bir şehir olduğunu vurgulayan Karadeniz, "Bu bakımdan Manisa, daha önce görev yaptığım kentlere göre daha ileri bir noktadan başlıyor. Bunun Manisa ve bizler açısından şans olduğunu düşünüyorum. Zat-ı alinizin destekleriyle bu rakamları daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" dedi.

"Manisa, çevresindeki illere göre daha farklı performans göstermiştir"

Manisa'nın hem sanayi hem de tarım şehri olduğunu aktaran Bakan Bekir Pakdemirli ise "Bakanlığımız ile ilgi her konuda Manisa ve Manisalıların yanında oluyoruz. Manisa, valimiz için yeni ama kendini cezbeden bir şehirdir. Gerçekten duygusal anlamda Türkiye'de az sayıdaki Şehzadeler şehirden bir tanesi. Son dönemde belediyecilik başta olmak üzere birçok anlamda Manisa çevresindeki illere göre daha farklı performans göstermiştir. Sizin de söylediğiniz gibi bir adım ileriden başlıyorsunuz ama Manisa'da halledilecek, çözülecek çok meseleler var. Bunların da üzerine çok sıkı takip ile gitmek son derece anlamlı olur. Biz de Bakanlık olarak 7-24 sizlerin yanınızdayız. Bilin ki Ankara'da her zaman bir Manisalı arkadaşınız, kardeşiniz bir büyüğünüz var" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'den Vali Karadeniz'e 'hayırlı olsun' ziyareti

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim Haber
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti Haber
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi Haber
Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış Haber
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor Haber
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü Haber
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Çin'de koronadan sonra 'bubonik veba' paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Son Dakika: İzmir'de sokaklardaki uyuşturucu satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesi' bir yıllık takiple çökertildi
Son Dakika: İzmir'de sokaklardaki uyuşturucu satıcılarını koordine eden "Alabaylar Çetesi" bir yıllık takiple çökertildi
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?' sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım
Feghouli'nin Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesi, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
Feghouli'nin Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesi, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Murat Kurum Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Buse Varol Ozan Güven Acun Ilıcalı
Spor Gökhan Töre Ali Palabıyık Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Bakan Ankara Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bakan Pakdemirli'den Vali Karadeniz'e 'hayırlı olsun' ziyareti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 13:48:22. #1.15#
title