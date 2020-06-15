Bakan Pakdemirli: Bingöl'de telef olan hayvanları karşılama kararı aldık (3) BAKAN PAKDEMİRLİ BAYINDIR'DA İNCELEMELERDE BULUNDUTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayındır'daki programının devamında ilçede yapımı planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanını ziyaret etti.

BAKAN PAKDEMİRLİ BAYINDIR'DA İNCELEMELERDE BULUNDU Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayındır'daki programının devamında ilçede yapımı planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanını ziyaret etti. Bakan Pakdemirli Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ve OSB yetkililerinden alanla ilgili bilgi aldı. Pakdemirli, Orman İşletmesi yangın ekiplerini ziyaretinin ardından Bayındır'dan ayrıldı. Nevra UÇKAÇ/İZMİR,

Kaynak: DHA