Bakan Pakdemirli: Bingöl'de telef olan hayvanları karşılama kararı aldık (3)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Pakdemirli: Bingöl'de telef olan hayvanları karşılama kararı aldık (3)

BAKAN PAKDEMİRLİ BAYINDIR'DA İNCELEMELERDE BULUNDUTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayındır'daki programının devamında ilçede yapımı planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanını ziyaret etti.

Bakan Pakdemirli: Bingöl'de telef olan hayvanları karşılama kararı aldık (3)
15.06.2020 18:24 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:50

BAKAN PAKDEMİRLİ BAYINDIR'DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayındır'daki programının devamında ilçede yapımı planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanını ziyaret etti. Bakan Pakdemirli Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ve OSB yetkililerinden alanla ilgili bilgi aldı. Pakdemirli, Orman İşletmesi yangın ekiplerini ziyaretinin ardından Bayındır'dan ayrıldı.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'Yeni bir kısıtlama olacak mı?' sorusuna yanıt verdi Haber
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yeni bir kısıtlama olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız...
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip Haber
AB'den tedarik sorunu itirafı: Şirketler için Türkiye şu anda oldukça cazip
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı Haber
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Domuz bağına yakalanan ayı, 4 saatlik çalışmayla kurtarılabildi
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak
Kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı! Kaza anı saniye saniye kamerada
Kavşağa hızlı giren otomobil taklalar attı! Kaza anı saniye saniye kamerada
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
Kayıplarını tekrar kazanan altının gram fiyatı 379,5 liradan işlem görüyor
Kayıplarını tekrar kazanan altının gram fiyatı 379,5 liradan işlem görüyor
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı
Çocuklara fuhuş yaptıran iki kişi tutuklandı
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Demet Evgar Gülben Ergen Oğulcan Engin Ezgi Eyüboğlu
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Tahir Karapınar
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Bakan Pakdemirli: Bingöl'de telef olan hayvanları karşılama kararı aldık (3) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 19:03:55. #1.15#
title