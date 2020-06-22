Bakan Pakdemirli afet bölgesini havadan inceledi
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Bakan Pakdemirli afet bölgesini havadan inceledi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, afet bölgesini helikopterle havadan inceledi.

22.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:56

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, afet bölgesini helikopterle havadan inceledi.

Bakan Pakdemirli, Kestel'in Dudaklı köyünde sel suları altında kalan binlerce dönüm ekili alan ve meyve bahçesini havadan inceledi. Sel sularıyla birlikte derelerin çamura dönüşmüş hali dikkat çekti.

Dün akşam yaşanan sel felaketinde Dudaklı Köyü'nde bir kişi hayatını kaybetmiş, onlarca araç sürüklenmiş 30'dan fazla ev de sular altında kalmıştı.

Öte yandan Kayacık Mahallesi'nde de dere kenarındaki bir bağ evinde sel sularına kapılan 5 kişiden 4'ünün cansız bedeni bulunmuştu. 16 yaşındaki Derya Bilen'i ise arama çalışmaları devam ediyor.

(Süleyman Aydın/İHA)

Bakan Pakdemirli afet bölgesini havadan inceledi

Kaynak: İHA

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