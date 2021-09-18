Bakan Pakdemirli: AB pazarında daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek istiyoruz

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği'nde (AB) tescilli ve koruma altına alınmış 7 ürünleri olduğunu söyleyerek, "Türkiye olarak AB pazarında daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek istiyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Pakdemirli, İtalya'daki G20 Tarım Bakanları Toplantısı kapsamında AB Komisyonu'nun Tarımdan Sorumlu üyesi Janusz Wojciechowski ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli, Wojciechowski ile yaptığı görüşmede, Türkiye ve AB arasında tarımla ilgili yürütülen pek çok konuyu ele aldıklarını bildirdi. Pakdemirli, AB ile coğrafi işaretli ürünlerin karşılıklı korunması konusunda 2019 yılından bu yana yürütülen bir iş birliği olduğunu belirterek, "AB'de tescilli ve koruma altına alınmış 7 ürünümüz var. Bunlar Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı ve Taşköprü sarımsağı. Türkiye olarak AB pazarında daha fazla coğrafi işaretli ürünümüzü görmek istiyoruz. Her iki taraftan da yapılan tescil başvuruları var. Bu projenin gelecekteki iş birliğimizi daha da güçlendireceğini görüşmemizde değerlendirdik" dedi.

Bakan Pakdemirli, görüşmede Üst Düzey Tarım Diyaloğu Platformu'nun yanı sıra bundan sonraki süreçte karşılıklı neler yapılabileceğine ilişkin gündemlerin de değerlendirildiğini belirtti.