Bakan Özhaseki: Sen Deprem İçin Hiçbir Şey Yapma, Sonra da Kader De

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin 56 yıkıcı depremde 83 bin insanını kaybettiğini belirterek, "Depremle savaşılmaz. Önlem alınmazsa, işler doğru yapılmazsa depremin sonuçlarına da kader denilmez. Sen gel hiçbir şey yapma, zemine, yapıya dikkat etme, sonra bunu kader diye nitelendir. Bu kader falan değil, kendimizi helak etmektir" dedi.

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'nin Sahabiye projesi içinde yer alan Recep Mamur Camii ve Şükrü Malaz İlkokulu temel atma törenlerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, eski bakan ve milletvekili Taner Yıldız, Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve Sami Dedeoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, protokol mensupları ile 6 milyona mal olacak Osmanlı tarzı camiyi yaptıracak olan hayırsever, Kayserispor eski başkanı Recep Mamur katıldı.

Törende konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, '25 yıllık arkadaşım' dediği hayırsever Recep Mamur'dan övgüyle söz etti. Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu o nedenle kentsel dönüşüme önem verdiklerini belirterek, "Kentsel dönüşüm, ülkemiz açısından olmazsa olmazdır. Cennet gibi ama deprem ülkesiyiz. 2 yılda bir yıkıcı depremler yaşıyoruz. Bu ülkede yıkıcı 56 depremde 83 bin insanımızı kaybettik. Milyarlarca paramız gitti. Maalesef zeminimizin altı sağlam değil. Depremle savaşılmaz. Önlem alınmazsa, işler doğru yapılmazsa, depremin sonuçlarına da kader denilmez. Zemine ve yapıya dikkat edeceğiz. Kayseri'nin yetiştirdiği dünyanın ününden söz ettiği Mimar Sinan, Süleymaniye Camisi'ni yapmadan önce zeminin ıslak ve gevşek olduğunu görünce, kuyular açtırıp, suları denize akıttı. Zemini böylece sertleştirdi. Depremde caminin kubbeleri yıkılmasın diye örümcek ağı gibi temeller attı. Caminin içindeki kolonları kurşunlar döküp, sağlamlaştırdı. Sen gel hiçbir şey yapma, zemine, yapıya dikkat etme, sonra bunu kader diye nitelendir. Bu kader falan değil, kendimizi helak etmektir"diye konuştu

Taner Yıldız da Türkiye'nin kentsel dönüşümle Kayseri'de tanıştığını, Kayseri'nin bu konuda örnek olduğunu söyledi. Yıldız, "Kentsel dönümüsün ilk çıkışı Kayseri'dir. Bu konuda ülkemize örnek olmuştur. Ülkemizin şu anda birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. FETÖ ve PKK gibi örgütler, Türkiye'nin başına bela olup, kamburluk yarattılar. Zeytin Dalı ile bu kamburdan kurtulacağız" şeklinde konuştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de, kış sonrası sezonun ilk temel atma törenini Kocasinan ilçesi Sahabiye projesinde gerçekleştirdiklerini belirtti. Çelik, "Sahabiye Kentsel Dönüşüm projesi içinde yer alan okul ve cami gibi donatıları şimdiden yaptırıp, Kayseri'nin geleceğine damga vurmak istiyoruz" dedi

Bakan Özhaseki ve protokol, konuşmaların ardından sahnede hem caminin hem de 36 derslikli okulun temelini toplu halde attı - Kayseri