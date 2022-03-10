Bakan Özer: "Trabzon'daki 200 milyonluk yatırımımızı 550 milyon TL'ye çıkartıyoruz" - Haberler

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Bakan Özer: "Trabzon'daki 200 milyonluk yatırımımızı 550 milyon TL'ye çıkartıyoruz"

AA - Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Trabzon Valiliği önündeki açıklaması TRABZON - Çeşitli temaslarda bulunmak için Trabzon'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

TRABZON (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Trabzon Valiliği önündeki açıklaması TRABZON - Çeşitli temaslarda bulunmak için Trabzon'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer;

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer: Trabzon'daki 200 milyonluk yatırımımızı 550 milyon TL'ye çıkartıyoruz

Bakan Özer: Trabzon'daki 200 milyonluk yatırımımızı 550 milyon TL'ye çıkartıyoruz

Bakan Özer: Trabzon'daki 200 milyonluk yatırımımızı 550 milyon TL'ye çıkartıyoruz

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel

Trabzon Valiliği, Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Trabzon, Güncel, Haberler

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