Bakan Özer: "Trabzon'daki 200 milyonluk yatırımımızı 550 milyon TL'ye çıkartıyoruz"
AA - Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Trabzon Valiliği önündeki açıklaması TRABZON - Çeşitli temaslarda bulunmak için Trabzon'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer; Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
TRABZON (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Trabzon Valiliği önündeki açıklaması TRABZON - Çeşitli temaslarda bulunmak için Trabzon'a gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer;
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.