Bakan Özer: "Öğretmenlerimiz, Kovid sürecinin de kahramanlarıydı"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonunda, "Öğretmenler ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi Programı"na katıldı.

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Milli Eğitim Bakanı Özer: "2000'li yıllarda 500.000 civarında öğretmen varken, bugün 1.2 milyon öğretmen olduğu bir sistemden bahsediyoruz"

???????- Milli Eğitim Bakanı Özer: "Öğretmenlerimiz, Kovid sürecinin de kahramanlarıydı. 1,5 yıllık uzaktan eğitim sürecinde maalesef toplumumuz öğretmenlerimizi hırpaladı. Öğretmenlerimiz müktesebatlarına bakmadan daha önce deneyimlemedikleri halde dijital içerik üretmek için gece gündüz çalıştılar."