Bakan Özer: "Öğretmenlerimiz, Kovid sürecinin de kahramanlarıydı"
AA - Fatih Erdoğan - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonunda, "Öğretmenler ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi Programı"na katıldı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonunda, "Öğretmenler ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi Programı"na katıldı.
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Milli Eğitim Bakanı Özer: "2000'li yıllarda 500.000 civarında öğretmen varken, bugün 1.2 milyon öğretmen olduğu bir sistemden bahsediyoruz"
???????- Milli Eğitim Bakanı Özer: "Öğretmenlerimiz, Kovid sürecinin de kahramanlarıydı. 1,5 yıllık uzaktan eğitim sürecinde maalesef toplumumuz öğretmenlerimizi hırpaladı. Öğretmenlerimiz müktesebatlarına bakmadan daha önce deneyimlemedikleri halde dijital içerik üretmek için gece gündüz çalıştılar."