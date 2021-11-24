Bakan Özer: Öğretmenlik artık kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek (2) - Haberler
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Bakan Özer: Öğretmenlik artık kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek (2)

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Bakan Özer: Öğretmenlik artık kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek (2)

BAKAN ÖZER'DEN ÖĞRETMENLERE SÜRPRİZ ZİYARETMilli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldiği programın ardından Gölbaşı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

BAKAN ÖZER'DEN ÖĞRETMENLERE SÜRPRİZ ZİYARET

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldiği programın ardından Gölbaşı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyareti eşi Nebahat Özer ile yapan Bakan Özer, öğretmenler odasında öğretmenlerle buluşup, tebriklerini iletti ve çiçek hediye etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle emekli oldukları okuldaki meslektaşlarını ziyarete giden Figen Öz Kazanç ve Nurten Sermutlu da sürprize ortak oldu. Bakan Özer, öğretmenler odası çıkışında çalan zil sonrası teneffüsteki öğrencilerle de bir araya gelip, başarılar diledi.

Bakan Özer ve eşi Nebahat Özer, daha sonra Gölbaşı ilçesinde emekli öğretmen Harun Şanlı'nın evine gitti. Şanlı'nın "Bizi hatırladınız, mutlu ettiniz. Allah razı olsun" dediği Özer, buradan ayrılıp, her ikisi de emekli sınıf öğretmeni Şengül ve Hakan Özatan çiftinin evine konuk oldu.

Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Şengül Özatan, "Çok heyecanlandık. Sakin hayatımıza neşe kattınız" diye konuştu.

Hakan Özatan ise bugünün öğretmenlik hayatının en güzel günü olduğunu belirtti.


Bakan Özer: Öğretmenlik artık kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek (2)

Bakan Özer: Öğretmenlik artık kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek (2)

Bakan Özer: Öğretmenlik artık kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek (2)

Bakan Özer: Öğretmenlik artık kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek (2)

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