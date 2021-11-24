Bakan Özer: Öğretmenlik artık kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek (2)

BAKAN ÖZER'DEN ÖĞRETMENLERE SÜRPRİZ ZİYARET

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldiği programın ardından Gölbaşı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyareti eşi Nebahat Özer ile yapan Bakan Özer, öğretmenler odasında öğretmenlerle buluşup, tebriklerini iletti ve çiçek hediye etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle emekli oldukları okuldaki meslektaşlarını ziyarete giden Figen Öz Kazanç ve Nurten Sermutlu da sürprize ortak oldu. Bakan Özer, öğretmenler odası çıkışında çalan zil sonrası teneffüsteki öğrencilerle de bir araya gelip, başarılar diledi.

Hakan Özatan ise bugünün öğretmenlik hayatının en güzel günü olduğunu belirtti.