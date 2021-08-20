Son dakika haberi: BAKAN ÖZER AMCASININ TAZİYESİ İÇİN TOKAT'A GELDİ
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Son dakika haberi: BAKAN ÖZER AMCASININ TAZİYESİ İÇİN TOKAT'A GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MİLLİ Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer dün Tokat'ta vefat eden amcası Mehmet Özer'in evine taziye ziyaretinde bulundu.

MİLLİ Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer dün Tokat'ta vefat eden amcası Mehmet Özer'in evine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer'in KOAH hastası amcası Mehmet Özer (68) tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde dün yaşamını yitirdi. Mehmet Özer'in cenazesi dün Yazıbaşı köyünde ikindi namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Dünkü kabine toplantısı nedeniyle cenazeye katılamayan Bakan Özer taziye için Ankara'dan karayolu ile Tokat'a geldi. Merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde bulunan amcasının evine giden Özer taziyeleri kabul etti.

Taziye evinde konuşan Bakan Özer, "Bize yarenlik yaptığınız için, acımızı paylaştığınmız için hepineze teşekkür ederim. Tüm teşkilatlarımıza, Milli Eğitim Bakanlığının tüm temsilcilerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına çok teşekkür ederim. Tüm ailem adına yanımızda olduğunuz için, bu acımızı paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun, Allah razı olsun" dedi.

Son dakika haberi: BAKAN ÖZER AMCASININ TAZİYESİ İÇİN TOKAT'A GELDİ
Son dakika haberi: BAKAN ÖZER AMCASININ TAZİYESİ İÇİN TOKAT'A GELDİ
Son dakika haberi: BAKAN ÖZER AMCASININ TAZİYESİ İÇİN TOKAT'A GELDİ
Son dakika haberi: BAKAN ÖZER AMCASININ TAZİYESİ İÇİN TOKAT'A GELDİ
Son dakika haberi: BAKAN ÖZER AMCASININ TAZİYESİ İÇİN TOKAT'A GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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