Bakan Özer: "2022 yılı sonu itibariyle 1 milyon gencimizi mesleki eğitimle buluşturmayı hedefliyoruz" - Haberler

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Bakan Özer: "2022 yılı sonu itibariyle 1 milyon gencimizi mesleki eğitimle buluşturmayı hedefliyoruz"

AA - Fatih Erdoğan - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonunda, "Öğretmenler ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi Programı"na katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MEB Şura Salonunda, "Öğretmenler ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi Programı"na katıldı.

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Milli Eğitim Bakanı Özer: "2022 yılı sonu itibariyle 1 milyon gencimizi mesleki eğitimle buluşturmayı hedefliyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Kütüphanesi olmayan 16361 okulumuza kütüphane yaptırdık"

Bakan Özer: 2022 yılı sonu itibariyle 1 milyon gencimizi mesleki eğitimle buluşturmayı hedefliyoruz

Bakan Özer: 2022 yılı sonu itibariyle 1 milyon gencimizi mesleki eğitimle buluşturmayı hedefliyoruz

Bakan Özer: 2022 yılı sonu itibariyle 1 milyon gencimizi mesleki eğitimle buluşturmayı hedefliyoruz

AA / Fatih Erdoğan - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Okul, Güncel, Haberler

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