Bakan Nebati: Asgari ücrette beklentileri karşılayacak bir artış yapacağız

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretle ilgili "Asgari ücrete ilişkin görüşmeler devam etmekte olup 2022 yılı için asgari ücrette herkesin beklentilerini karşılayacak bir artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığın 2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Milletvekillerine seslenen Bakan Nebati, Türkiye ekonomisinin dinamik bir yapıya sahip olduğunu ispatladığını belirterek, güçlü iç talebin katkısıyla geçen yıl yüzde 1,8 oranında büyüdüğünü aktardı. Nebati, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4, ikinci çeyreğinde ise yüzde 22 oranlarında büyüyen ekonominin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 oranında büyüme kaydettiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

Bakan Nebati konuşmasının sonunda milletvekillerine teşekkür ederek, "Beni saygı ve hoşgörü ile dinlediniz. Teşekkür ediyorum. Eski milletvekilinizi dinlediniz" dedi.