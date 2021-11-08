Bakan Kurum, Tacikistan Çevre Koruma Bakanı ile sıfır atık ve çevre projelerini görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tacikistan Çevre Koruma Bakanı Bahodur Sheralizoda ile görüştü.

Kurum, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) temaslarda bulundu. Bakan Kurum, İskoç Etkinlik Kampüsü'nde, Tacikistan Çevre Koruma Bakanı Sheralizoda ile bir araya geldi.

Murat Kurum, Tacikistan'ı "kadim bir dost ve Orta Asya'da önemli bir ortak" olarak gördüklerini belirterek, ekonomi, ticaret, eğitim, kültür, tarım, sağlık, güvenlik ve savunma alanları başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "2053 vizyonlu net sıfır hedefi"ni içeren yeşil dönüşüm hareketine vurgu yapan Kurum, iki ülke arasında gerçekleştirilmesi planlanan Sıfır Atık Konferansı'nın, bu alandaki çalışmaları güçlendireceğini vurguladı.

Bakan Kurum, COP26 kapsamında iki ülkenin iş birliğinin önemli olduğunu söyledi.

Kurum, Türkiye ile Tacikistan arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması hazırlıklarının son aşamaya geldiğini bildirdi. Görüşmede ayrıca Sıfır Atık Projesi hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Tacikistan Çevre Koruma Bakanı Sheralizoda ise Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından başlatılan, 2025 yılının "Uluslararası Buzul Yılı" ve belirlenen bir günün "Uluslararası Buzul Günü" ilan edilmesi konusundaki çabalarına destek istedi.

Görüşmede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ile Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da hazır bulundu.