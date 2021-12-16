Bakan Kurum, Sinop Valiliği'ni ziyaret etti, esnaf ziyaretlerinde bulundu
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a çocukların çiçek takdimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Sinop Valiliği'ne gelişi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hediye takdimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a çocukların çiçek takdimi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Sinop Valiliği'ne gelişi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hediye takdimi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un valiliğe ziyareti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un esnaf ziyaretleri SİNOP - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sinop Valiliği'ni ziyaret eti ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.