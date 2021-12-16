Bakan Kurum, Sinop Valiliği'ni ziyaret etti, esnaf ziyaretlerinde bulundu - Haberler
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Bakan Kurum, Sinop Valiliği'ni ziyaret etti, esnaf ziyaretlerinde bulundu

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a çocukların çiçek takdimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Sinop Valiliği'ne gelişi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hediye takdimi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a çocukların çiçek takdimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Sinop Valiliği'ne gelişi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hediye takdimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un valiliğe ziyareti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un incelemelerde bulunması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un esnaf ziyaretleri SİNOP - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sinop Valiliği'ni ziyaret eti ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Bakan Kurum, Sinop Valiliği'ni ziyaret etti, esnaf ziyaretlerinde bulundu

Bakan Kurum, Sinop Valiliği'ni ziyaret etti, esnaf ziyaretlerinde bulundu

Bakan Kurum, Sinop Valiliği'ni ziyaret etti, esnaf ziyaretlerinde bulundu

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Son Dakika Haberleri

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