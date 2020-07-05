Bakan Kurum, Pazarlar ilçesinde halka hitap etti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Pazarlar'a gelişi Bakan Kurum'un yetkililer ve vatandaşlar tarafından karşılanması Bakan Kurum'un konuşması KÜTAHYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaret ettiği Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde halka hitap etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Pazarlar'a gelişi Bakan Kurum'un yetkililer ve vatandaşlar tarafından karşılanması Bakan Kurum'un konuşması KÜTAHYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaret ettiği Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde halka hitap etti. Kaynak: AA