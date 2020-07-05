Bakan Kurum, Pazarlar ilçesinde halka hitap etti
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Pazarlar'a gelişi Bakan Kurum'un yetkililer ve vatandaşlar tarafından karşılanması Bakan Kurum'un konuşması KÜTAHYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaret ettiği Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde halka hitap etti.
05.07.2020 21:14 | Son Güncelleme: 05.07.2020 22:30
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Pazarlar'a gelişi
Bakan Kurum'un yetkililer ve vatandaşlar tarafından karşılanması
Bakan Kurum'un konuşması KÜTAHYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyaret ettiği Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde halka hitap etti.
Kaynak: AA