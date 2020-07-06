Bakan Kurum, "Pazarlar'ı yeniden inşa edeceğiz" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum'un Pazarlar İlçesine yaptığı incelemeler sırasında ilçe halkı büyük ilgi gösterdi.

Pazarlar İlçesine yaptığı ziyarette Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel, Ahmet Erbaş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürleri ile Daire Başkanları ve Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan eşlik ettiler.

Bakan Kurum'u Pazarlar Kaymakamı Yunus Emre Fırat, İlçe Belediye Başkanı Bilal Demirci, Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, muhtarlar, daire amirleri ve vatandaşlar karşıladı.

Bakan Kurum, Pazarlar ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Dönüşüm proje alanında incelemelerde bulundu ve Belediye Başkanı Bilal Demirci ve Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Çatladan'dan proje hakkında bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a hoş geldin diyen Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, "Ülkemiz için gece gündüz çalışan Sayın bakanımız ve ekibini ilçemize geldikleri için teşekkür ederim. Sayın bakanımıza milletvekillerimiz ile birlikte derdimizi anlattık. Uzun yıllardır devam eden Çevre ve Şehircilik bakanlığımızın detayları ile özenle çalıştıkları Kentsel dönüşüm projesinde artık sona gelinmiştir. Bakanımıza teşekkür ederim" dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, karşılamaya gelen vatandaşlara seslenerek Pazarlar'a Kentsel Dönüşüm müjdesi verdi.

Bakan Kurum, "Pazarlar'a Kentsel Dönüşüm Projesini yapmak bizim boynumuzun borcudur. Bakanlığımızın başlattığı projede artık son safhaya gelindi. Bu yılsonuna kadar 150 konutu hemen başlatalım diyoruz. 150 konutu bu yılsonuna kadar başlatıp önümüzdeki yılda teslim ederiz. Diğer etapları da akabinde yaparız. Bu güzel Pazarlar halkını hiçbir şekilde üzmeden Kentsel Dönüşüm Projesini yaparız" dedi.

Pazarlar belediyesine 1 milyon lira hibe destek vereceklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, " Belediyemizin bizlerden çeşitli istekleri oldu. Hem İller Bankası Genel Müdürlüğümüzden hem Toplu Konut Dairesi başkanlından hemde bakanlığımızın diğer birimlerinden yapılan istekleri etaplar halinde yapacağız. Kaldırım, yol düzenlemeleri için, çocuklarımızın oynayacağı parklar için ve yolların ışıklandırması için belediyemize 1 milyon lira hibe desteği sağladık. O hibeler ile çocuklarımızın daha iyi oynayacağı alanların inşasını, bu güzel Pazarlar insanına yakışan sokakları ve kaldırımları belediye başkanımız inşa edecek bizde yardımcı olacağız. Biz Pazarlar'ın emrindeyiz ve yanındayız. İnşallah Pazarlar'ı yeniden inşa edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA