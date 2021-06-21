Bakan Kurum: Marmara Denizi'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz
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Bakan Kurum: Marmara Denizi'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz

Bakan Kurum: Marmara Denizi'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Kurum: Marmara Denizi'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğizÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğine devam ettiklerini belirterek, "22 Haziran Salı günü Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Deniz'imizin 30 metre...

Bakan Kurum: Marmara Denizi'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğine devam ettiklerini belirterek, "22 Haziran Salı günü Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Deniz'imizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz" dedi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında başlatılan temizlik çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Kurum, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğine aralıksız devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "22 Haziran Salı günü Kocaeli Körfez'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Deniz'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde, ileri teknolojideki oksijenlendirme cihazlarıyla denizimizin derinliklerindeki çözülmüş oksijeni artırmayı hedefliyoruz. Pilot uygulamayla yurt dışı örneklerindeki gibi bir çalışma gerçekleştireceğiz. Denizimize oksijen veren cihazları 5 farklı noktada kullanacak ve çözülmüş oksijen değerlerini anlık takip edeceğiz. 6 ila 8 hafta sürecek çalışmamızın sonucuna göre uygulamamızı daha geniş sahada sürdüreceğiz. Marmara Denizi'mizi kaderine terk etmeyeceğiz."

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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