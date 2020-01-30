Bakan Kurum: "Kiralara ilişkin başsavcılığımız araştırmalarını yapıyorlar"
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Bakan Kurum: "Kiralara ilişkin başsavcılığımız araştırmalarını yapıyorlar"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Soru soran basın mensubu Bakan Kurum'un konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mustafa Paşa mahallesinde açıklamalarda bulundu.

30.01.2020 15:51 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:55
Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un konuşması

Soru soran basın mensubu

Bakan Kurum'un konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, mahallesinde açıklamalarda bulundu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kurum: "Kiralara ilişkin başsavcılığımız araştırmalarını yapıyorlar"
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