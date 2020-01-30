Bakan Kurum: "Kiralara ilişkin başsavcılığımız araştırmalarını yapıyorlar"
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Soru soran basın mensubu Bakan Kurum'un konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mustafa Paşa mahallesinde açıklamalarda bulundu.
30.01.2020 15:51 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:55
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Soru soran basın mensubu
Bakan Kurum'un konuşması ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mustafa Paşa mahallesinde açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: AA