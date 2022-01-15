Bakan Kurum, Karabük'te ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milletimiz kimin ne yaptığını çok çok iyi biliyor.

KARABÜK (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milletimiz kimin ne yaptığını çok çok iyi biliyor. Terör örgütleriyle kol kola gezenlere gereken cevabı sandıkta en iyi şekilde verecektir." dedi.

Karabük Belediyesini ziyaret eden Bakan Kurum, Belediye Başkanı Rafet Vergili'den faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Kurum ve beraberindekiler, daha sonra esnaf ziyareti için Kemal Güneş Caddesi'ne geçti. Burada vatandaşlar ve esnafla sohbet eden Kurum, kendisine ikram edilen simitten yedi.

Basın mensuplarına simit ikram eden Kurum, caddedeki bir şarküteriden alışveriş yaptı.

Daha sonra partisinin Karabük İl Başkanlığına giden Kurum, gençlik kolları tarafından meşalelerle karşılandı.

İl Başkanı İsmail Altınöz'den çalışmalar hakkında bilgi alan Kurum, parti binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yapılacak ve yapılan projelerden bahsetti.

Bakan Kurum, şehirde havanın kirletilmesine izin vermeyeceklerini, üretime, istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını belirtti.

"Hiçbir zaman dedikoduların, ithamların, iftiraların içinde olmadık"

Her zaman eser üreten bir anlayışla çalışmalarını yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Kurum, milletin desteğiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te yeniden cumhurbaşkanı seçileceğini dile getirdi.

Kurum, 2024 yılındaki yerel seçimlerin kapısını da aralamak suretiyle çalışmalara gece gündüz devam edeceklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Hiçbir zaman dedikoduların, ithamların, iftiraların içinde olmadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep üreten tarafta olduk. Hiçbir zaman terör örgütleriyle kol kola gezmedik, her alanda onlarla mücadele ettik. Gerek 15 Temmuz'da gerekse doğu ve güneydoğuda ülkemizin ve vatanımızın bütünlüğüne, bayrağımıza kast edenlere karşı en sert cevabı yine milli güvenlik güçlerimizle verdik, vermeye de devam edeceğiz. Milletimiz kimin ne yaptığını çok çok iyi biliyor. Terör örgütleriyle kol kola gezenlere gereken cevabı sandıkta en iyi şekilde verecektir. Biz de Allah'ın izniyle sizlerin de desteğiyle gönüllere girmek suretiyle Cumhurbaşkanı'mızı 2023 yılında yeniden cumhurbaşkanı seçmek için bu mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Bakan Kurum, önemli bir sürece girildiğini, tüm gönüllere gireceklerini, tüm kapıları çalarak vatandaşların ihtiyaçlarını gidereceklerini belirterek, "Yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatacağız ve inşallah bu sayede 2023'ün güçlü Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz de Bakan Kurum'un kente ilişkin birçok projeyle ilgili müjdeler verdiğini söyledi.

Kurum'a ziyaretlerde, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, MHP İl Başkanı Adem Kar ve diğer ilgililer eşlik etti.