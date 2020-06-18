Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan konutları inceledi
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Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan konutları inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremzedeler için yapılan toplu konut alanlarında incelemelerde bulundu.

18.06.2020 20:18 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:41

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremzedeler için yapılan toplu konut alanlarında incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, 24 Ocak'ta meydana gelen, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, ağır hasarlı olduğu için evleri yıkılan depremzedeler için yapılan toplu konut şantiye sahalarında incelemelerde bulunarak, devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bizmişen, Sürsürü, Mustafapaşa Mahallesi ile Karşıyaka ve Çatalçeşme toplu konut şantiye sahalarını gezen Kurum, bir araya geldiği depremzedelerin taleplerini dinledi.

Bakan Kurum'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar ile kurum ve kuruluş yetkilileri eşlik etti.

Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan konutları inceledi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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