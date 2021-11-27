Bakan Kurum, Beypazarı'nda hayata geçirilen yatırımların toplu açılış törenine katıldı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kurum, Beypazarı'nda hayata geçirilen yatırımların toplu açılış törenine katıldı (2)

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlar tarafından karşılanması Bakan Kurum'un temel atma törenine katılması ve temel atma butonuna basması Bakan Kurum'un otobüsle ve yürüyerek vatandaşları selamlaması Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi Kurum'un esnaf...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un vatandaşlar tarafından karşılanması

Bakan Kurum'un temel atma törenine katılması ve temel atma butonuna basması

Bakan Kurum'un otobüsle ve yürüyerek vatandaşları selamlaması

Kurum'un vatandaşlarla sohbet etmesi

Kurum'un esnaf ziyaretinde bulunması

Bakan Kurum'un MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı ziyareti

Kurum'un AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı ziyareti ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beypazarı ilçesinde hayata geçirilen yatırımların toplu açılış törenine katıldı. (2)

Bakan Kurum, Beypazarı'nda hayata geçirilen yatırımların toplu açılış törenine katıldı (2)

Bakan Kurum, Beypazarı'nda hayata geçirilen yatırımların toplu açılış törenine katıldı (2)

Bakan Kurum, Beypazarı'nda hayata geçirilen yatırımların toplu açılış törenine katıldı (2)

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title