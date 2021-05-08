Son dakika haberi! Bakan Kurum: "Yaz aylarında Kanal İstanbul projesini başlatacağız"
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Son dakika haberi! Bakan Kurum: "Yaz aylarında Kanal İstanbul projesini başlatacağız"

Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Son dakika haberi! Bakan Kurum: 'Yaz aylarında Kanal İstanbul projesini başlatacağız'
Son dakika haberi! Bakan Kurum: 'Yaz aylarında Kanal İstanbul projesini başlatacağız'
Son dakika haberi! Bakan Kurum: 'Yaz aylarında Kanal İstanbul projesini başlatacağız'
Son dakika haberi! Bakan Kurum: 'Yaz aylarında Kanal İstanbul projesini başlatacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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