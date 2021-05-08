Son dakika haberi! Bakan Kurum: "Yaz aylarında Kanal İstanbul projesini başlatacağız"
Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları
ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç