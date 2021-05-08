Son dakika haberi! Bakan Kurum: "Yaz aylarında Kanal İstanbul projesini başlatacağız"

Son dakika haber... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da yapımı devam eden Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu.