Bakan Kurum: "Abdullah Paşa mahallemizde de yerinde afet konutlarını üreteceğiz"
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Bakan Kurum: "Abdullah Paşa mahallemizde de yerinde afet konutlarını üreteceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Soru soran basın mensubu Bakan Kurum'un konuşması Konuşmanın sona ermesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mustafa Paşa mahallesinde açıklamalarda bulundu.

30.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:47
Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un konuşması

Soru soran basın mensubu

Bakan Kurum'un konuşması

Konuşmanın sona ermesi ELAZIĞ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, mahallesinde açıklamalarda bulundu. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Kurum: "Abdullah Paşa mahallemizde de yerinde afet konutlarını üreteceğiz"
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