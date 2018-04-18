Bakan Kurtulmuş'tan Cemal Safi İçin Başsağlığı Mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, şair Cemal Safi'nin vefatı nedeniyle ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir gönül insanını kaybettik. Şair Cemal Safi'ye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.