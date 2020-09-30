Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitimle ilgili Bilim Kurulu'nda yapılan yeni tavsiye kararlarını açıkladı. 5 Ekim günü yapılacak Bakanlar Kurulu'na yeni önerinin sunulacağını söyleyen Koca, "Muhtemelen 2'nci sınıflar, 8 ve 12'ler için Bilim Kurulu'nun bir önerisi var. Bunu netleştirip sunmuş olacağız" dedi.