Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var
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Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var

30.09.2020 20:40 | Son Güncelleme: 30.09.2020 21:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz yüze eğitimle ilgili Bilim Kurulu'nda yapılan yeni tavsiye kararlarını açıkladı. 5 Ekim günü yapılacak Bakanlar Kurulu'na yeni önerinin sunulacağını söyleyen Koca, "Muhtemelen 2'nci sınıflar, 8 ve 12'ler için Bilim Kurulu'nun bir önerisi var. Bunu netleştirip sunmuş olacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yüz yüze eğitimle ilgili bilgilendirmede bulundu. Koca, önümüzdeki Pazartesi yapılacak Bakanlar Kurulu'na 2., 8. ve 12. sınıflar için yeni öneri sunacaklarını söyledi.

Toplantıda yüz yüze eğitimle ilgili sorulan soruya Bakan Koca, şu yanıtı verdi: "Bugün eğitimle ilgili durum konuşuldu Bilim Kurulumuzda. Şu ana kadar hazırlık ve birinci sınıflarda ciddi herhangi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisini gündeme alınmış olundu. Önümüzdeki haftalar bizim daha önce de Bilim Kurulunun düşündüğü bir ve ikinci sınıflar şeklindeydi. Muhtemelen 2. sınıflar, 8 ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu önerisi var, muhtemelen önümüzdeki hafta karar alma noktasına gelince zaten açıklamış olacağız."

Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var

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