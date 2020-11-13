Bakan Koca, yoğun bakımdan görüntüler paylaşıp vatandaşları uyardı

Koronavirüs vaka sayısındaki hızlı devam ederken sosyal medya hesabından sık sık uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak yoğun bakım servislerinden görüntüler paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün eski normallerimize mesafe koymazsak yarın sevdiklerimizle aramıza hiç kapanmayacak mesafeler girebilir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur. Sağlığımızın ve sosyal hayatımızın güvencesi budur" ifadelerini kullandı.

VİDEODA YOĞUN BAKIM SERVİSİNİN ZORLUĞU ANLATILDI

Ayrıca Bakan Koca'nın yaptığı paylaşımlarda Kovid-19 yoğun bakım servisinin zorluğunu anlatan videolara yer verdi. Videoların birinde yoğun bakım sürecinin zorluğuna vurgu yapılırken diğerinde de gençlerin de yoğun bakım sürecine dahil olabildiği belirtildi.

SALGININ TÜRKİYE'DEKİ SON DURUMU

Türkiye'de açıklanan son 24 saatlik koronavirüs verilerine göre; 2841 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 88 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 233'e, toplam hasta sayısı ise 404 bin 894'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2181 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2181 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 346 bin 794 yükseldi. Toplam test sayısı 15 milyon 713 bin 891, ağır hasta sayısı ise 3230'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.2 oldu.