Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti Türkiye, kontrollü sosyal hayata geçiş yapsa da insanların temkinsiz olması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı tedirgin ediyor. Gece 03.43'te Caddebostan Sahili'nden bir paylaşım yapan Bakan Koca, "Çok fazla normalleşmeyelim" yorumunda bulundu.

Kadıköy Moda ve Caddebostan sahillerine akın eden vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına aldırmadan eğlendi. Müzik eşliğinde göbek atan eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı maske takmayı unuttu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise gece vakti yaptığı paylaşımla görüntülere tepki gösterdi.

Koca, paylaşımında ironik bir yorum katarak eleştirilerde bulundu "Çok fazla normalleşmeyelim" dedi.

"ÇOK FAZLA NORMALLEŞMEYELİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadıköy Moda Sahili'nde göbek atarak eğlenen vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal etmesini ve maske takmamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından o anlara ilişkin görüntü paylaşan Bakan Koca, şu notu düştü:

"Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı." Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. maske + mesafe kuralına moda olarak uyalım.

"HADDİNDEN FAZLA KALABALIK"

Arkadaşlarıyla Caddebostan Sahili'nde vakit geçiren bir vatandaş ise "Haddinden fazla kalabalık var. Eğer virüs bulaşacaksa her türlü bulaşır. Bu hafta sokağa çıkma yasağı olabilirdi ama insanlar da çok sıkıldı. Motive olma açısından iyi oldudiye düşünüyorum. Normal şartlarda yasak devam etse daha iyi olurdu. Şuanda ortamda gençler var. Akşamdan beri buradalar. Ben geleli yarım saat oldu. Bazı insanlarda maske yok. Caddede birkaç görevli memur gördüm denetim yapıyorlar ama yetersiz kaldıklarını gözlemledim" dedi. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmamalıydı, esnaf zor durumdaydı ama denetimler de yapılmalıydı. Zaten işe gidiyoruz.Kurala uysak da uymasak da bir şekilde virüse yaklaşacağız" diye konuştu.