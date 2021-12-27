Bakan Koca, vaka haritasını paylaştı! İşte yoğunluğun en çok arttığı 9 ilimiz - Haberler
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Bakan Koca, vaka haritasını paylaştı! İşte yoğunluğun en çok arttığı 9 ilimiz

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka haritasını açıkladı. Haritaya göre 11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu ve Erzincan oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka sayısını gösteren haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "11-17 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca, vaka haritasını paylaştı! İşte yoğunluğun en çok arttığı 9 ilimiz

Koca'nın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı: ''11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan."

Bakan Koca, vaka haritasını paylaştı! İşte yoğunluğun en çok arttığı 9 ilimiz

Bakan Koca, 11-17 arası 100 bin kişide en çok vaka görülen illerimizi de paylaştı. Buna göre en fazla vaka görülen ilk 3 il; Çanakkale, Kırklareli ve Ordu oldu. En az vaka görülen illerse Van, Hakkari ve Muş olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu.

Gözde Nur Bayar
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Yorumlar (1)
uCube :Genellikle soğuk olan vede yağmur alan iller işaret edilmiş. ;)) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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