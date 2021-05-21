Bakan Koca "Yanınızda kimse yoksa maske takmanız gerekmiyor" dedi, herkes aynı soruyu sordu
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Bakan Koca "Yanınızda kimse yoksa maske takmanız gerekmiyor" dedi, herkes aynı soruyu sordu

Bakan Koca 'Yanınızda kimse yoksa maske takmanız gerekmiyor' dedi, herkes aynı soruyu sordu
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Politika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden daha kısa mesafede kimse yoksa maske takmanız gerekmiyor" dedi. Bakan Koca'nın bu çıkışı sonrası sosyal medyada "Polisin bundan haberi var mı?" soruları sorulmaya başlandı.

Bilim Kurulu toplantısının ardından BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ile birlikte ortak açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli değerlendirmelerde bulundu.

TAM RAHATLAMA İÇİN EYLÜL AYINI İŞARET ETTİ

"Haziran sonu gibi inşallah toplumun çok büyük bir kesimini aşılamış olacağız" diyen Bakan Koca, "Benim şahsi düşünceme göre eylül başı itibarıyla da yüzde 60 rakamına ulaşacağız, o tarihten itibaren daha rahat davranabileceğiz gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

"DIŞARI ÇIKTIĞINIZDA İLLA MASKE TAKMANIZ GEREKMİYOR"

Bakan Koca açıklamasının devamında maske takma zorunluluğu ile ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Vatandaşların sokakta yalnızken maske takmasının zorunlu olmadığını ifade eden Bakan Koca, "Virüsün nasıl bulaştığını bildiğimiz için kişisel tedbirler önemli; dışarı çıktığımızda illa yanınızda 2 metreden daha kısa mesafede kimse yoksa maske takmanız gerekmiyor. Ama birileri 2 metreden daha yakın mesafede yanınızdaysa takmak gerekiyor" dedi.

"POLİSİN BUNDAN HABERİ VAR MI?"

Bakan Koca'nun bu açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi bu açıklamadan sonra "Polisin bundan haberi var mı?" sorusunu yöneltmeye başladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak. Sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak. Sonrasında saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com

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