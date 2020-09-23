Bakan Koca, saldırı girişimine uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti (2)
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Bakan Koca, saldırı girişimine uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti (2)

'GÜVENLİK KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiren Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yaptığı ziyaretin görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

Bakan Koca, saldırı girişimine uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret etti (2)
23.09.2020 03:45 | Son Güncelleme: 23.09.2020 03:53

'GÜVENLİK KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Keçiren Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yaptığı ziyaretin görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "Yaptığımız ziyarette, dün gerçekleşen ve sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet konusunda tüm duyarlıkları harekete geçiren olayı, yaşayanların tanıklığı ve kamera kayıtlarıyla değerlendirdik. Mesaj net. Fedakarlık, ruhumuzda. Güvenlik, kırmızı çizgimizdir" ifadelerine yer verdi.

'HİSSETTİK, BİZ O ORTAMI'

Şiddet girişiminin mağdurları olan ekibin başındaki sağlık görevlisi, Koca'ya o anları anlattı. Yaralıya hemen müdahale ettiklerini, genç ölümlerde çok üzüldüklerini belirten sağlık görevlisi "Çok uğraştık, hatta ben ve uzman arkadaşım bir ara çıktık hastanın durumunun kritik olduğunu, kalbinin, solunumunun durduğu bilgisini de verdik. Hissettik, biz o ortamı. Biz girdik ve ben bir daha hiçbir şey görmedim" dedi.'ÜZERİMİZE KIRILIR DİYE TRAVMA TAHTALARI İLE BARİYER YAPTIK'Vefat haberini ilettiklerinde Ahmet Öztaş'ın babasının kendilerini dinleyecek durumda olmadığını belirten görevli, "Önce kendine vurmaya başladı hasta yakını. Sonra bir şey koptu, daha biz kapıyı kapatmadık sonuçta çıkacağız yani. Birden yüklenince biz kapıyı kapattık ve kapı esnedi bize doğru. Cam kapımız. O hengamede biz de arkaya geçtik, üzerimize falan kırılır diye travma tahtaları ile bariyer yaptık. Sonra 155'i, başhekimliği aradık" diye konuştu.Başka bir sağlık görevlisi de 11,5 yıldır aynı hastanede çalıştığını benzer olayları yaşadıklarını söyledi. Dünkü olayda ciddi manada can korkusu yaşadıklarını anlatan görevli, "Dışarıda sesleri duyuyoruz, içeride göremediğimiz için. O yüzden öyle bir barikat kurduk, kendimizi korumaya çalıştık. Çalışmaya devam ettik sonrasında. Bizim için sıkıntı yoktu" dedi.'VATANDAŞIMIZIN BU FEDAKARLIK VE ÖZVERİYİ HİSSETMESİNİ BEKLİYORUZ'Bunun üzerine Sağlık Bakanı Koca da sağlık çalışanlarına, bu süreci hep birlikte bir mücadele ile bir olarak sonuç alabileceklerini, pandemi özelinde inandığını dile getirerek, "1 milyon 100 bin kişinin yek vücut olarak bu mücadeleyi hiç kimsenin geride kalmayarak sürdürmesinin önemli olduğunu ama bu arada, bizim pandemi dışında da kutsal bir görevi ifa ettiğimizi biz biliyoruz. Vatandaşımızın da bu noktada empati yaparak, bu fedakarlık ve özveriyi hissetmesini sadece bekliyoruz. Tekrar geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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