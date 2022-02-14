Bakan Koca, sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür etti - Haberler
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Bakan Koca, sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür etti

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Sağlık
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Bakan Koca, sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür etti

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, futbol maçına Turkovac yazılı formayla çıkan GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Eyüpspor'a teşekkür etti.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, futbol maçına Turkovac yazılı formayla çıkan GZT Giresun spor, Fraport TAV Antalya spor, MKE Ankaragücü ve Eyüp spor'a teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Koca, futbol maçına Turkovac yazılı formalarla çıkarak yerli aşıya dikkat çeken spor klüplerine teşekkür etti. Koca, Twitter hesabından GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor, MKE Ankaragücü ve Eyüpspor'a teşekkür ederek yaptığı paylaşımlara "Maçların sonucu üzerinde etkisi yok ama Turkovac taraftarları Kovid-19'a karşı sıkı korur" notunu ekledi.


Bakan Koca, sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür etti

Bakan Koca, sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür etti

Bakan Koca, sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür etti

Bakan Koca, sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür etti

Bakan Koca, sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür etti

Bakan Koca, sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür etti

Bakan Koca, sahaya Turkovac formasıyla çıkan takımlara teşekkür etti

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Sağlık

Giresunspor, Eyüpspor, TURKOVAC, Futbol, Sağlık, Haberler

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