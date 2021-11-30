Bakan Koca: Sağlık çalışanlarına ilişkin hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Omikron (Nu) varyantının Türkiye'de olmadığını açıkladı. Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin görüşmeler hakkında ise "Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ak Parti MYK toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Omikron varyantının Türkiye'de olmadığını belirten Koca, "Bizde ağırlıklı olarak delta var" dedi.

Öte yandan, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili önümüzdeki günlerde çalışmalar yapılacağı öğrenildi.

Haber : Buğra OLAÇ/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet