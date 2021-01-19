Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Yerhov'u kabul etti
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Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Yerhov'u kabul etti

19.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:11
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Yerhov'u kabul etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sayın Aleksey Yerhov'u Bakanlığımızda misafir ettik. Kendileri ile Sputnik V aşısı başta olmak üzere sağlık alanındaki iş birliklerimizi değerlendirdik. İkili iş birliği konusunda gösterdikleri hassasiyete teşekkür ederim" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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