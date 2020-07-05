Sakarya'daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi
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Sakarya'daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendiğini duyurdu. Kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadığını söyleyen Bakan Koca, yaralanan 126 kişiden 121'inin taburcu olduğunu açıkladı.

05.07.2020 18:02 | Son Güncelleme: 05.07.2020 18:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendiği kayıp 1 kişiye ise henüz ulaşılamadığını açıkladı. Bakan Koca yaralanan 126 kişiden 121'inin taburcu olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca: Patlamada yaralanan 126 kişiden 121'i taburcu oldu

BİR KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hendek'teki patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı. Yaralanan 126 kişiden 121'i taburcu oldu. 5 kişinin tedavisi 1'i Sakarya'da yoğun bakımda, diğeri İstanbul Kartal Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde olmak üzere devam ediyor" dedi.

DAHA ÖNCE 5 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENMİŞTİ

Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamasında ölen 5 işçinin Muhammet Seyfi Çanakçı, Muhammet Aygün, Halis Yılmaz, Hava Çelik ve Selahattin Tepeçınar olduğu açıklanmıştı. Böylece toplamda 5 kişinin kimliği belirlenmiş oldu.

Sakarya'daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi

Kaynak: DHA

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