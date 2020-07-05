Sakarya'daki fabrika patlamasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendiğini duyurdu. Kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadığını söyleyen Bakan Koca, yaralanan 126 kişiden 121'inin taburcu olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendiği kayıp 1 kişiye ise henüz ulaşılamadığını açıkladı. Bakan Koca yaralanan 126 kişiden 121'inin taburcu olduğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

BİR KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hendek'teki patlamada hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi. Kayıp 1 kişiye henüz ulaşılamadı. Yaralanan 126 kişiden 121'i taburcu oldu. 5 kişinin tedavisi 1'i Sakarya'da yoğun bakımda, diğeri İstanbul Kartal Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde olmak üzere devam ediyor" dedi.

DAHA ÖNCE 5 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENMİŞTİ

Havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamasında ölen 5 işçinin Muhammet Seyfi Çanakçı, Muhammet Aygün, Halis Yılmaz, Hava Çelik ve Selahattin Tepeçınar olduğu açıklanmıştı. Böylece toplamda 5 kişinin kimliği belirlenmiş oldu.

Kaynak: DHA