Bakan Koca'nın vaka çıkışı Bilim Kurulu üyesinin de kafasını karıştırdı: Ben de anlamadım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse yakalanan ancak belirti göstermeyen kişilerin tabloya dahil edilmediğine yönelik açıklaması kafaları karıştırdı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Serap Şimşek Yavuz, bu konunun toplantıda konuşulmadığını söyleyerek, "Ayrımın sebebini ben de anlamadım" dedi.
Koronavirüs verilerinde şeffaflığın önemli olduğunu belirten Bilim Kurulu üyesi Prof. Serap Şimşek Yavuz, şunları söyledi: "Ayrımın sebebini inanın ben de anlamadım. Bu konu Bilim Kurulu'nda da konuşulmuş değil. Ekonomik kaygılarla hareket ediliyor olabilir, bunu anlıyorum ancak salgınla mücadelede ne kadar şeffaf olursanız aldığınız önlemler de o kadar kabul görür. Birlikteliğin sağlanması için herkesin birbirine güvenmesi lazım. Yeni bir düzenlemeyle, daha detaylı veriler paylaşılması taraftarıyım çünkü gördüğümüz en büyük sağlık krizi ile karşı karşıyayız"
"VERİ EKSİK OLURSA MÜCADELE YARIM OLUR"
Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a konuşan Prof. Yavuz, son olarak "Veri eksik olursa mücadele de yarım olur. Zaten bütün mücadelemiz asemptomatik denilen bu kişilerin bilinmesi ve izole edilmesine yönelik. O nedenle test sayılarını arttırdık. Toplam kaç pozitif vaka varsa bir gruba ayırmadan rakamlar verilmeli. Bunda çekinilecek bir şey yok, kaldı ki tüm dünya da bizimle aynı durumda ve aynı mücadele veriliyor" dedi.
NE OLMUŞTU?
Sağlık Bakanlığı, temmuz ayında günlük olarak paylaştığı koronavirüs verilerinin ifadesinde değişikliğe gidip "vaka sayısı" olarak belirtilen kısmı "hasta sayısı" olarak değiştirmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sonucu pozitif çıkanların her biri bir vakadır. Bunların büyük kısmı belirti göstermeyen taşıyıcılardır. Kalan kısmı ise hastalık bulgusu olup tedavi altına alınan hastalardır. Bir kısmını evde, önemli bir kısmını da hastanede takip ve tedavi ediyoruz" dedi. Yani sahada filyasyon ekiplerinin tespit ettiği asemptomatik denilen (hastalığa dair ateş, öksürük, nefes darlığı gibi hiçbir belirtisi olmayan) kişiler günlük tabloya eklenmiyor. Yerine hasta sayıları veriliyor.
Oluşan belirsizlik üzerine Koca son olarak Twitter mesajında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, halkının sağlığı kadar, ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır"