Bakan Koca'nın Atatürk'le ilgili paylaşımı eleştiri bombardımanına tutuldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajda siyah maske görseli kullanması eleştiri bombardımanına tutuldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. seni-i devriyesi münasebetiyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 82 yıl önce bugün kaybettik. Cumhuriyetimizin her kuşağı, onun öncülük ettiği Milli Mücadeleden ilham aldı. Dayanışma ve beraberlik ruhuna ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde onu saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN ÇOK AYIP, YAZIK"

Ancak Bakan Koca'nın yukarıdaki metne görsel olarak siyah maskeyi tercih etmesi bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakan Koca'nın paylaşımını eleştiri yağmuruna tutan sosyal medya kullanıcıları gönderinin altına "Ne alaka maske?", "Su görsel size yakışıyor mu? Gerçekten çok ayıp, yazık", "Sosyal medyanızı yöneten ajans adına utandım", "Maske koyacağına adamın bir fotosunu koysaydın daha iyiydi" şeklinde yorumlar yaptı. Bunun yanı sıra çok sayıda kullanıcı tepki olarak paylaşımın altına Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını ekledi.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;