Bakan Koca'nın aşısı yapılırken fotoğrafını paylaştığı Çoban Ahmet konuştu
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Bakan Koca'nın aşısı yapılırken fotoğrafını paylaştığı Çoban Ahmet konuştu

Bakan Koca'nın aşısı yapılırken fotoğrafını paylaştığı Çoban Ahmet konuştu
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Sağlık

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, ikinci doz aşıların tamamlandığı 40 nüfuslu Kütahya'nın İncik köyünde, sağlık ekipleri tarafından köy girişinde ilk doz aşısı yapılırken çekilen fotoğrafını paylaştığı çoban Ahmet Adana (35), "Sağlık çalışanlarımız çok güzel çalışıyor, tek bir kişi de olsa...

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, ikinci doz aşıların tamamlandığı 40 nüfuslu Kütahya'nın İncik köyünde, sağlık ekipleri tarafından köy girişinde ilk doz aşısı yapılırken çekilen fotoğrafını paylaştığı çoban Ahmet Adana (35), "Sağlık çalışanlarımız çok güzel çalışıyor, tek bir kişi de olsa gidip aşısını yapıyorlar. Devletimiz, büyüklerimiz sağ olsunlar ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki İncik köyünün muhtarı Ahmet Şahin, ikinci doz koronavirüs aşılarının tamamlandığı köyde ilk doz aşısını olmayan çoban Ahmet Adana'nın durumunu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi. İncik köyüne giden aşı ekibi çobanlık yapan Ahmet Adana'yı çalıştığı yerde ilk doz aşısını yaparak bu anı da fotoğrafladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak, "İkinci doz aşıların tamamlandığı Kütahya merkeze bağlı İncik köyünde ilk doz aşısını henüz olmamış son kişiydi. Ekiplerimizi köy girişinde karşıladı ve aşısını yaptırdı" diye yazdı.

Ahmet Adana, köye kadar gelip kendisine aşı yapan sağlık ekibine teşekkür ederek çok büyük emek verdiklerini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisine ilişkin paylaşımda bulunmasına çok sevindiğini ifade eden Adana, "İncik köyünde ikamet ediyorum. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Köyümüz Kütahya'ya 45 kilometre uzaklıkta. Sağlık Bakanlığı'nın teşvik ettiği aşının ilk dozunu köyde en son ben yaptırdım. Sağlık görevlileri muhtarımızın bilgi vermesiyle köyümüze kadar gelerek yaptılar. Bakan Bey, beni paylaşmış onu da kardeşimden öğrendim. Mutlu oldum, çok teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanlarımız çok güzel çalışıyor, tek bir kişi de olsa gidip aşısını yapıyorlar. Devletimiz, büyüklerimiz sağ olsunlar ellerinden geleni yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı'na ve köyde aşılama çalışması yapan sağlık ekibine teşekkür eden Muhtar Ahmet Şahin ise, "İnşallah tüm vatandaşlarımız aşılarını yaptırır ve ülkemiz virüsten kurtulmuş olur. Köyümüzde ikamet etmeyip Eskişehir'den gelen köylülerimizden 15 kişi de köyümüzde ikinci doz aşılarını da oldular. Ayrıca Ahmet Adana'nın vasıtasıyla köyümüzü 81 ile Sayın Bakanımız duyurmuş oldu. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Bakan Koca'nın aşısı yapılırken fotoğrafını paylaştığı Çoban Ahmet konuştu
Bakan Koca'nın aşısı yapılırken fotoğrafını paylaştığı Çoban Ahmet konuştu
Bakan Koca'nın aşısı yapılırken fotoğrafını paylaştığı Çoban Ahmet konuştu
Bakan Koca'nın aşısı yapılırken fotoğrafını paylaştığı Çoban Ahmet konuştu
Bakan Koca'nın aşısı yapılırken fotoğrafını paylaştığı Çoban Ahmet konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

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