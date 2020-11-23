Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200

Bahçelievler Zafer Mahallesi Muhtarı Ahmet Reyhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mahallede vaka sayısının 2 bin 200 olduğunu duyurdu. Kurallara uyulmasının öneminin altını çizen Reyhan'ın paylaşımı salgının kentte geldiği vahim durumu ortaya koydu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün İstanbul'daki vaka artışı konusunda uyarılarda bulunarak, "Çabalarımızın sonuç vermeye, artış kontrol altında" demişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün gerçekleştirdiği balıkçı esnafını ziyareti sırasında kentteki "bulaşıcı hastalık" kaynaklı vefatlarla açıklamasında, "Dün akşam, bulaşıcı hastalıktan İstanbul'daki vefat sayısı, 186. Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı?" dedi.

T24'ün haberine göre Muhtar Ahmet Reyhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mahallelerindeki vaka sayısının 2 bin 200 olduğunu ifade etti. Muhtarın sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı paylaşımı şöyle: