Marmara Bölgesi'ndeki fırtınanın bilançosu ağırlaşıyor: 5 ölü, 63 yaralı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Marmara başta olmak üzere pek çok ilde kuvvetli fırtına etkisini gösterdi. İstanbul'da fırtına nedeniyle Maltepe ve Pendik'teki iskelelerde bağlı bazı tekneler hasar görürken Avcılar, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ve Sultangazi'de ağaçlar söküldü, çatılar uçtu. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Marmara Bölgesi'nde can kayıpları da yaşandı.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Koca , sosyal medya hesabından Marmara Bölgesi'nde yaşanan lodos fırtınasına ilişkin paylaşımda bulundu. Lodos fırtınası kaynaklı afet olaylarında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 63 kişinin yaralandığını belirten Koca, "Afet yerlerinde 28 adet 112 ambulansı, 3 UMKE timiyle 99 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Hamdi Çelikbaş - Son Dakika Haberleri

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