Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
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Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası vatandaşların gündeminde olan "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna "Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma kısıtlamasının Kurban Bayramı'nda olmayacağı kanaatindeyim" yanıtını verdi.

24.06.2020 21:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 21:47

Yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) sebebiyle Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olmuştu. Kurban Bayramı'nda da kısıtlamanın olup olmayacağı merak edilirken Bakan Koca'dan açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Vatandaşların gündeminde olan "Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?" sorusuna da yanıt veren Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"BİR KISITLAMA GÜNDEME GELMEDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir durum gündeme gelmedi. Kurban Bayramı'na bir aydan fazla zamanımız var. Dolayısıyla önümüzdeki haftalar vakanın seyri bu anlamda belirleyici olacak.

"RAMAZAN BAYRAMI'NDAKİ GİBİ BİR KISITLAMA OLMAYABİLİR"

Kurban Bayramı'nda kısıtlılığın hangi şartlarda ve ölçüde olabileceğini söylemem zor. Ama Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Zaten kararı verecek olan da bu konuda Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın iradesi olmuş olur. Burada önemli olan, salgının seyri" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim

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