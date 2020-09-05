Bakan Koca, KPSS'ye girecek öğrencilere hem başarı diledi hem de uyarılarda bulundu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek öğrencilere Twitter üzerinden başarı dileyip uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. Koca, "KPSS sınavına girecek genç arkadaşlarım, heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın; Hayalleriniz gölgelenmesin. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek olan vatandaşlara başarılar dileyerek, uyarıda bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS sınavına girecek genç arkadaşlarım, heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın; Hayalleriniz gölgelenmesin. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? Yarın yapılacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav saat 14:45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek. Kaynak: DHA