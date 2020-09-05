Bakan Koca, KPSS'ye girecek öğrencilere hem başarı diledi hem de uyarılarda bulundu
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Bakan Koca, KPSS'ye girecek öğrencilere hem başarı diledi hem de uyarılarda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girecek öğrencilere Twitter üzerinden başarı dileyip uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. Koca, "KPSS sınavına girecek genç arkadaşlarım, heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın; Hayalleriniz gölgelenmesin. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

05.09.2020 22:09 | Son Güncelleme: 05.09.2020 22:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek olan vatandaşlara başarılar dileyerek, uyarıda bulundu. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "KPSS sınavına girecek genç arkadaşlarım, heyecanınız tedbiri elden bırakmaya yol açmasın; Hayalleriniz gölgelenmesin. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, KPSS'ye girecek olan vatandaşlara uyarı

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yarın yapılacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav saat 14:45'te başlayacak ve 100 dakika sürecek.

Bakan Koca, KPSS'ye girecek öğrencilere hem başarı diledi hem de uyarılarda bulundu

Kaynak: DHA

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