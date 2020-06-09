Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı devam ederken Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, "Bakanlar Kurulundayım. Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı devam ederken kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,"Bakanlar Kurulundayım. Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı. Maske + sosyal mesafede an itibariyle artış var mı?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni bugün Beştepe'de topladı. Kritik toplantı saat 16.00'da başladı. Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, koronavirüs önlemleri kapsamında da önemli kararlar alınması bekleniyor. 2.5 ay sonra yüz yüze gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda bakanlar sunum yapacak.

BAKAN KOCA TOPLANTI DEVAM EDERKEN PAYLAŞIM YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı devam ederken Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, "Bakanlar Kurulundayım. Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı. Maske + sosyal mesafede an itibariyle artış var mı?" ifadelerini kullandı.